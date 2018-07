Tyske socialdemokrater truer med at forlade Merkels regering

Socialdemokraterne i Tysklands regering vil forlade koalitionen med de to konservative partier, CDU og CSU, hvis de går videre med en plan om at oprette lukkede centre for migranter ved grænsen til Østrig.

- Masselejre, hvor flygtninge lukkes inde i ugevis, bliver ikke oprettet med SPD (i regeringen, red.), siger SPD's generalsekretær, Lars Klingbeil, til kanalen ZDF.

Klingbeil understreger dog, at han bevarer optimismen. Han tror, at det vil lykkes for de tre partier at finde et kompromis.

Det næste vigtige skridt bliver ifølge partisekretæren, at forbundskansler Angela Merkels regering skal indgå en bilateral aftale med Østrig om at returnere migranter dertil.

Merkel er under hårdt pres fra begge CDU's koalitionspartnere.

Under et EU-topmøde i sidste uge kunne hun kortvarigt ånde lettet op, da det lykkedes at lande en migrantaftale med de øvrige stats- og regeringschefer i EU.

Men aftalen havde mange løse ender, og den kunne ikke tilfredsstille CDU's bayerske søsterparti, CSU. Traditionelt har CDU og CSU hængt uløseligt sammen i tysk politik.

CSU's partileder, Horst Seehofer, der også er tysk indenrigsminister, har truet med at trodse forbundskansleren og afvise migranter ved grænsen.

Et kompromis tegnede sig, da de to partier meddelte, at man vil oprette centre for migranter ved grænsen til Østrig.

Regeringspartiet SPD, som man ikke havde hørt meget til i debatten, står meget langt fra især CSU i spørgsmålet om flygtninge og migranter.

Der er delstatsvalg i Bayern 14. oktober, og CSU har skærpet kravene til Merkel om migrantstramninger betydeligt den seneste tid.

CSU er bekymret over højrefløjspartiet Alternative für Deutschland (AfD), som ventes at høste mange stemmer på en stærkt indvandringskritisk politik.

