Tysker død efter styrt på el-skateboard

STENBJERG/AALBORG:En tysk statsborger er død på Aalborg Universitetshospital, efter at han søndag eftermiddag styrtede på sit eldrevne skateboard i Stenbjerg, hvor han ferierede.

Ulykken skete på Stenbjerg Kirke Vej søndag klokken 14.30. Turisten, en 25-årig mand, slog i faldet sit hoved mod asfalten og bar efter, hvad der oplyses, ikke styrthjelm. Han blev fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital med en blødning i hovedet. Tirsdag aften klokken 22.42 blev tyskeren erklæret død.

Alt efter, om et el-skateboard har en eller to motorer kan man opnå hastigheder op til 40 kilometer i timen. I januar i år blev det i en forsøgsperiode tilladt for personer over 15 år at benytte el-løbehjul, el-skateboard og segboard/hoverboard på offentlig vej, hvor færdselsloven gælder. Men højeste tilladte fart er her 20 kilometer i timen.