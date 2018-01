Tysker kom slemt til skade i nederlag til Danmark

HÅNDBOLD: Den tyske håndboldspiller Paul Drux er færdig ved EM i Kroatien.

Den 22-årige bagspiller fra Füchse Berlin kom galt afsted i søndagens nederlag på 25-26 til Danmark.

Ingen danskere var i nærheden af tyskeren, da han beskadigede sit knæ. Mandag har en skanning vist, at Drux har ødelagt menisken og skal opereres.

Der venter derfor danske Hans Lindbergs klubkammerat en pause på flere måneder.

Tysklands landstræner, Christian Prokop, har frem til onsdag morgen til at skrive en ny spiller ind i turneringen.

Tyskland møder onsdag Spanien i den sidste og afgørende kamp i mellemrunden.

De to lande, der begge har tabt til Danmark, kæmper begge for at nå semifinalerne.

/ritzau/