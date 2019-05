19-årig tysker sigtet for drab efter villabrand i Blåvand

ESBJERG: En tysk statsborger bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drab. Sigtelsen er rejst i forbindelse med en brand i en villa i Blåvand natten til tirsdag i denne uge.

Det oplyser anklagemyndigheden i Sydjylland.

To mennesker blev fundet døde i villaen.

- Vi fremstiller i dag klokken 12.30 en tysk statsborger ved Retten i Esbjerg, som sigtes for drab i forbindelse med branden i Blåvand natten til tirsdag i denne uge, lyder det på Twitter.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse klokken 09.00, at en af de døde blev dræbt før branden.

De to omkomne boede i huset, men politiet har først endeligt identificeret dem onsdag. Her viste obduktionerne, at den 61-årige mandlige beboer blev dræbt. Den 85-årige kvindelige beboer døde af kulilteforgiftning.

Politiet ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at fortælle, hvordan manden er blevet dræbt.

Den tyske statsborger blev anholdt onsdag aften i Blåvand. Der er tale om en 19-årig mand, som blev anholdt uden dramatik.

Da der vil blive begæret lukkede døre, er det generelt sparsomt med oplysninger. Det er derfor uvist, om den 19-årige tysker har en relation til de omkomne.

Det var en nabo, der slog alarm om det brændende hus. Herefter rykkede politi og brandvæsen ud til adressen på Bytoften.

Branden er siden blevet efterforsket som et mistænkeligt forhold.

Det vil sige, at politiet har behandlet sagen, som om der er tale om en forbrydelse. På den måde undgår man at ødelægge vigtige spor, hvis det skulle vise sig at være tilfældet.

Både kriminalteknikere, hundeførere og efterforskere har arbejdet i området omkring villaen.

