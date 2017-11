Tyskere køber danske sommerhuse i stor stil

DANMARK: På kun tre år er tyskernes køb af fritidsboliger i Danmark mere end tredoblet. Det sker på trods af dansk lovgivning, som skal gøre det sværere for udlændinge at købe danske sommerhuse.

- Det tyder på, at tyskerne har fået øjnene op for, at hvis de kan dokumentere et tilhørsforhold til Danmark - eventuelt gennem mange ferier i landet - så er det nok til at få tilladelse til at købe et sommerhus, siger Mads Ellegaard, relationschef i ejendomsmæglerkæden Home.

I 2016 fik tyskere i 92 tilfælde dispensation fra hovedreglen om, at danske fritidsboliger ikke kan erhverves af udlændinge. Samtidig fik 23 afslag.

Det viser en statistik til internt brug fra Justitsministeriet, som ejendomsmæglerkæden Home har set nærmere på.

I 2014 var der blot 27 fra Tyskland, der fik tilladelse.

Homes sammentælling viser også, at tyskerne er den næststørste nationalitet af udenlandske købere til danske sommerhuse - lige efter nordmændene.

I alt blev der handlet over 6.000 danske sommerhuse i 2016. 2

48 udlændinge fik i løbet af året tilladelse til at købe et dansk sommerhus. Det svarer til omkring fire procent.

En rundspørge fra YouGov og Home har tidligere i år vist, at danskerne er positive over for, at udlændinge skal have lov til at købe sommerhus i Danmark.

I juli i år svarede 66 procent af danskerne, at borgere fra andre EU-lande skal have lov at købe et sommerhus i Danmark, mens 23 svarede nej.

- Det tyder på, at et stort flertal blandt danskerne mener, at de samme regler bør gælde begge veje, siger Mads Ellegaard fra Home.

Det er især op langs den jyske vestkyst og i grænseområdet tæt ved Tyskland, at tyskerne køber sommerhuse. Det er også de områder, hvor tyskerne især er interesserede i at leje sig ind.

