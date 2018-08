Tyskere tændte bål på træ-terrasse ved sommerhus

HALS: Én meter høje flammer kan være flotte, jovist. Men det er hverken klogt eller lovligt at fyre op i 50-75 cm lange træstykker i en grill placeret på en træterrasse på en naturgrund - når naturen er så tør, som den overhovedet kan blive.

Sådan lyder det med slet skjult ironi i døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

For selv om en lokal borger uden held havde forsøgt at forklare en tysk familie, at der altså er afbrændingsforbud i Danmark på grund af den langvarige tørke, så ville tyskerne have et bål.

Episoden fandt sted på Osbornsvej nord for Bisnap ved Hals.

Det skete ved 20-tiden onsdag.

Da det ikke lykkedes at overbevise tyskerne om, at det var dumt at tænde bål, så valgte den lokale borger at tilkalde politiet tilkaldt, som fik stoppet det farlige forehavende, fremgår det af døgnrapporten.