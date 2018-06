Tyskerne vil have personlig betjening I Frederikshavn Kommune er der ingen planer om at lukke turistkontorerne i Frederikshavn, Sæby og Skagen

FREDERIKSHAVN: - Vi havde flere end 100.000 ekspeditioner på vores tre turistkontorer i 2017, og i år står vi klar til at tage imod 68.000 krydstogtsgæster. Så vi har ingen planer om at lukke vores tre turistkontorer i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Sådan siger administrerende direktør i Turisthus Nord, René Zeeberg.

Den kontante udmelding kommer efter et radioindslag i P4 Nordjylland, som konkluderede, at nordjyske turistkontorer lukker på stribe, fordi turisterne finder informationerne på nettet.

Turistkontoret i Aalbæk er da også lukket, fordi turisterne ikke brugte det, men i Frederikshavn Kommunes tre hovedbyer forholder det sig anderledes.

Her er antallet af besøgende rent faktisk stigende, og det er især tyskerne, som kan lide den personlige betjening.

- Vi kan mærke, at vores gæster synes det er hyggeligt at få en personlig betjening i øjenhøjde. Det passer godt til særligt Sæby og Skagen, som er gamle kystbyer, og hvor det at have et turistkontor er en del af byens fortælling, siger René Zeeberg.

Udover den personlige betjening er der naturligvis lagt enorm vægt på den stigende digitalisering.

- Som turistforening skal vi både kunne drive et effektivt og moderne fysisk turistbureau med høj service og samtidig understøtte den stigende digitalisering i samfundet. Men digitalisering er et middel og ikke et mål. Det handler om det personlige møde samt om at informere gæsterne på den måde, som de har behov for, siger René Zeeberg.