Tyskland og Kina ønsker kemisk angreb i Syrien undersøgt

Tyskland fordømmer et kemisk angreb i Syrien og siger, at omstændighederne peger på, at den syriske regering står bag.

Kina vil støtte en undersøgelse af det formodede kemiske angreb, mens Rusland kalder anklagerne mod den syriske regering for en provokation.

- Regeringen fordømmer på den stærkest mulige måde denne nye brug af giftgas, siger den tyske regerings talsmand, Steffen Seibert.

- Regimets handlinger er oprørende, konstaterer han og tilføjer, at de ansvarlige må stilles til regnskab.

Der lyder også hård kritik fra Kina.

- Vi modsætter os resolut brugen af kemiske våben fra et hvilken som helst land, organisation eller enkeltperson uanset grunden eller omstændighederne, lyder det fra en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium ifølge AFP.

Kina vil støtte en "omfattende" undersøgelse af, hvad der i weekenden skete i den syriske by Douma, siger han.

Over 70 meldes omkommet efter det kemisk angreb på byen, der kontrolleres af oprørere.

Men den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, afviser beskyldningerne mod den syriske regering.

Oplysningerne er falske og en provokation, siger han.

