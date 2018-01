Tyskland stopper våbensalg til Tyrkiet efter angreb i Syrien

Tysklands udenrigsminister, Sigmar Gabriel, udtrykker stor bekymring over den tyrkiske offensiv i Syrien mod en kurdisk milits.

Han opfordrer Nato til at drøfte situationen.

Gabriel siger, at Tyskland har indført et midlertidigt forbud mod våbensalg til Tyrkiet.

Han fortæller, at han har "bedt Natos' generalsekretær om, at vi også inden for Nato diskuterer situationen i Syrien og den nordlige del af landet".

Tyrkiet sendte i sidste uge fly og soldater ind over grænsen til Syrien for at angribe den kurdiske milits YPG i den nordlige region Afrin.

Under krigen i Syrien har YPG været støttet af USA. Det har været en velorganiseret styrke i kampen mod Islamisk Stat.

Tyrkiet beskylder YPG for at stå i ledtog med den i Tyrkiet forbudte kurdiske organisation PKK.

