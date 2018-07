Tyskland vil tage imod 50 reddede migranter fra Italien

Tyskland vil tage imod 50 af de 450 migranter, som Italien hjalp i land fra overfyldte både i Middelhavet lørdag. Det oplyser den tyske regering, efter Italien har anmodet EU's medlemslande om at hjælpe og dele ansvaret.

Frankrig og Malta er også gået med til at tage imod 50 migranter hver, efter to skibe blev samlet op nær den italienske ø Linosa.

Den italienske premierminister, Giuseppe Conte, har sendt breve til lederne af de resterende 27 EU-lande og bedt dem om at dele ansvaret for de migranter, der er sejlet til fra Libyen, med Italien.

- Tyskland og Italien er blevet enige om, at set i lyset af de igangværende forhandlinger om tættere bilateral samarbejde om asyl, er Tyskland klar til at acceptere 50 personer denne gang, siger en talsmand fra den tyske regering.

Malta havde stået imod presset fra Italien, der ville have dem til at hjælpe med at redde migranterne. Men lørdag lød meldingen, at landet var klar til at tage imod 50 personer.

Frankrig vil ligeledes tage imod 50, siger Conte i en besked, der er lagt op på hans Facebook-profil. Han siger, at Italien vil tage sig af nogle af de reddede migranter, hvis andre lande også går med til at tage del i arbejdet.

Den tjekkiske premierminister, Andrej Babis, har frabedt sig at tage imod flygtninge. I et opslag på sin Twitter-profil skriver han, at "landet ikke vil acceptere nogle af de 450 asylansøgere".

