Tysklands parlament samlet for at genvælge Angela Merkel

Tysklands parlament, Forbundsdagen, er onsdag samlet for at vælge Angela Merkel som forbundskansler for fjerde gang.

Det sker efter et næsten seks måneder langt politisk dødvande i Europas største økonomi.

Merkel har brug for opbakning fra mindst 355 af Forbundsdagens medlemmer.

Den såkaldt store koalition, som består af hendes konservative kristelige demokrater i CDU og dets bayerske søsterparti CSU samt socialdemokraterne i SPD, har 399 pladser.

Merkel og den fungerende leder af SPD, Olaf Scholz, samt lederen af CDU, Horst Seehofer, underskrev mandag en 177 sider lang aftale om en regeringskoalition.

- Meget arbejde ligger og venter på os. Jeg er optimistisk og forventer, at det bliver vellykket, siger Merkel om den nye koalitionsaftale.

Tysklands socialdemokrater går ind i regeringen efter en urafstemning, hvor 66 procent af SPD's medlemmer støttede en koalition med Merkels parti.

Cirka 464.000 af partiets medlemmer kunne stemme, og stemmeprocenten var på 78.

/ritzau/dpa