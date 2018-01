Tysklands regeringsforhandlinger skal slutte 4. februar

Der kommer nu skub i de endelige regeringsforhandlinger i Tyskland. Går alt vel, er der et grundlag for en ny regering klar 4. februar.

Det mener lederne i socialdemokratiske SPD og de konservative CDU/CSU, der fredag mødes for at forhandle om en ny regering.

Det er første gang, de store partier forhandler, efter at SPD har besluttet at forhandle om en ny koalitionsregering.

Forbundskansler Angela Merkel ser optimistisk på forhandlingsforløbet, som hun regner med vil tage fart hurtigt.

- Folk forventer af os, at vi rykker os fremad, hvad angår regeringsdannelsen. Og derfor er jeg meget optimistisk og fokuseret på, at vi i disse diskussioner når et resultat, som er inden for rækkevidde inden for en overskuelig tidsramme, siger Merkel.

Lederen af SPD, Martin Schulz, siger, at hans parti vil skubbe på for en proeuropæisk dagsorden.

- På dagen, hvor den amerikanske præsident skal tale i Davos, og hvor han igen vil understrege, at USA går i en ny retning (...) samt udfordringer fra Kina og USA, er der i EU brug for et et proeuropæisk Tyskland.

Michael Grosse-Brömer, gruppeformand for CDU's medlemmer af forbundsdagen, siger, at der er oprettet 18 arbejdsgrupper, der nu har frem til 4. februar til at enes om en fælles politik på en række nøgleområder.

- Hvis det ikke er lykkes fuldt ud inden da, er der yderligere to dage, siger han ifølge dpa.

Tyskland har de seneste fire år været regeret af en stor koalition bestående af Merkels CDU, CDU's lille bayerske søsterparti CSU og SPD.

Men ved valget i september fik SPD sit ringeste resultat siden Anden Verdenskrig. Det fik Schulz til at erklære, at SPD går i opposition.

Det tvang Merkel ud i regeringsforhandlinger med det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne. Forsøget kollapsede midt i november.

Efterfølgende signalerede SPD, at det af hensyn til stabiliteten i Tyskland og Europa ville genoverveje sin beslutning om at gå i opposition.

/ritzau/Reuters