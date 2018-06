Tysklands verdensmestre åbner VM med nederlag til Mexico

Tysklands verdensmestre fik søndag en meget skidt begyndelse på VM i fodbold.

I Moskva tabte Tyskland overraskende sin første kamp i gruppe F med 0-1 til Mexico.

Mexicanerne, der lørdag i sidste uge tabte 0-2 til Danmark i en testkamp, leverede en flot indsats, hvilket man bestemt ikke kan sige om tyskerne.

Det er første gang siden 1982, at Tyskland taber sin første kamp ved en VM-slutrunde. Dengang tabte det daværende Vesttyskland 1-2 til Algeriet.

Det var en sensation dengang, hvilket man trods alt ikke kan kalde det, at verdensranglistens nummer 1 taber til ranglistens nummer 15.

Tyskland stillede med seks gengangere i startopstillingen i forhold til de 11 spillere, der indledte VM-finalen mod Argentina for fire år siden.

Anfører Manuel Neuer, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Toni Kroos, Mesut Özil og Thomas Müller var på forhånd garanter for en væsentlig slutrunderutine.

Det samme var Sami Khedira, der ikke spillede finalen i 2014 på grund af en skade.

Tysklands landstræner, Joachim Löw, blev nødt til at stille med Marvin Plattenhardt på venstre back, fordi Jonas Hector ikke var klar.

Det var dog næppe hovedårsagen til den blege tyske indsats i første halvleg. Verdensmestrene havde svært ved at få flow i spillet, hvilket også var de hårdtarbejdende mexicaneres fortjeneste.

Begge hold lagde ellers frisk ud og havde muligheder for at score inden for de første få minutter.

Efter 20 minutter blev angriberen Timo Werner spillet frem til en chance, men hans afslutning sad lige på Mexicos målmand Guillermo Ochoa.

Ti minutter før pausen gik det galt for tyskerne, da det mexicanske kontratog kørte stærkt.

Mexico erobrede bolden langt nede på egen banehalvdel, og efter et par hurtige afleveringer sendte Javier Hernández bolden frem til Hirving Lozano, der tog et langt løb i venstre side.

PSV-spilleren trak lidt for nemt forbi den tilbageilende Mesut Özil, hvis spidskompetencer ligger andetsteds.

Hirving Lozano udplacerede derefter Manuel Neuer med en flad afslutning i det nærmeste målhjørne til 1-0.

Få minutter senere var Toni Kroos meget tæt på at udligne på et frispark, men Real Madrid-spilleren måtte se sit velplacerede forsøg blive vippet op på overliggeren af Guillermo Ochoa.

Joachim Löw var afventende i pausen, men efter en times spil havde landstræneren set nok. Han sendte den offensive kreatør Marco Reus på banen i stedet for Sami Khedira.

Kort før udskiftningen havde Mexico haft en kæmpe chance for at score til 2-0, men mexicanerne soldede en to-mod-en-situation op i en kontra.

Tyskland virkede omsider som et hold, der var vågnet, og Joshua Kimmich sendte bolden lige over mål med et saksespark.

Det tyske pres blev massivt og bekymrende set med mexicanske øjne, og 17 minutter før tid blev 39-årige Rafael Márquez sendt på banen og overtog anførerbindet fra udskiftede Andrés Guardado.

Rafael Márquez er som den kun fjerde spiller i historien med ved sin femte VM-slutrunde, en bedrift han deler med Mexicos Antonio Carbajal, tyske Lothar Matthäus og italienske Gianluigi Buffon.

Den tidligere FC Barcelona-spiller Marquez kunne dog ikke forhindre Tyskland i at skabe store chancer i det, der begyndte at ligne powerplay i ishockey.

Det tyske pres medførte samtidig nogle gevaldige kontrachancer i den anden ende, men de mere og mere trætte mexicanere kunne ikke længere mønstre samme skarphed som ved 1-0-scoringen.

Tyskland kunne heller ikke score trods store muligheder til de indskiftede Mario Gomez og Julian Brandt, og derfor er de regerende verdensmestre under stort pres før den næste kamp på lørdag mod Sverige.

Svenskerne indleder VM mandag med en kamp mod Sydkorea i samme gruppe.

