FREDERIKSHAVN: En virksomhed i Søndergade i Frederikshavn havde tidligt mandag morgen besøg af en indbrudstyv, der dog ikke formåede at komme ind på stedert.

Gerningsmanden ankom på knallert, hvorefter han gik i gang med at ødelægge adskillige ruder, uden at kunne komme ind. Til sidst knuste han glasset i hoveddøren og forsøgte at åbne døren ved at stikke hånden ind og åbne den indefra, men heller ikke dét lykkedes for den ubudne gæst.

Efter det temmelig mislykkede indbrudsforsøg tog gerningsmanden flugten igen på sin knallert. Vedkommende kørte ad Koktvedvej væk fra stedet.