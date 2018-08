Tyv listede ind i to villaer - det ene sted var beboerne hjemme

SÆBY: Tirsdag blev der begået to listetyverier i villaer tæt på hinanden og i stort set samme tidsrum - og det er derfor, Nordjyllands Politi i Frederikshavn har en formodning om, at der kan være en sammenhæng.

- På Boelsmindevej i Sæby listede en person sig ind gennem en åben terrassedør tirsdag mellem klokken 12 og 12.30, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Her blev udbyttet nogle smykker.

Næste listetyveri fandt sted på Ålborgvej i Syvsten mellem klokken 12.10-13.25.

- To beboere var hjemme - den ene var i bad og den anden i haven - da en person listede ind af en uaflåst bagdør. Her blev der stjålet et mastercard og et mindre beløb. Desuden var der blevet rodet i tingene, oplyser politikommissæren.

Nordjyllands Politi har sikret spor fra de to gerningssteder.

- Desuden vil vi opfordre folk til at låse dørene, selvom man er hjemme, tilføjer Peter Skovbak.

Hvis man har bemærket noget mistænkeligt nær de to villaer og har oplysninger i sagen, bedes man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.