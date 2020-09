Tyv spurgte om vej til Aldi - og stjal pung fra 89-årig

HURUP:Ved et frækt tyveri mandag eftermiddag ved anlægget i Hurup mistede en 89-årig kvinde sin pung.

Det skete, da hun forsøgt at hjælpe en mand, der spurgte om vej til Aldi ved at vise en reklametryksag for forretningen frem.

Han fik formentlig taget pungen fra den ældre kvindes taske, mens hun forklarede ham vejen. Pungen indeholdt 5-600 kroner i kontanter og samt blandt andet et hævekort.

Den formodede gerningsmand beskrives som ikke-etnisk dansker på omkring 40 år. Han var 165-170 cm høj, kraftig af bygning, med brun hudfarve og sort, kort hår og et ar på den ene kind. Han var iført sort t-shirt og sorte bukser og talte et fremmedsprog.