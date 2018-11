Tyve har igen slået til: Designermøbler stjålet fra sommerhuse

BLOKHUS: Indbrudstyve har igen slået til mod sommerhuse i Blokhus. Denne gang er det gået ud over et sommerhus på Nørresundbyvej og et på Malinsvej.

Ved det første indbrud, der er sket mellem 21. oktober og 31. oktober, har tyve brudt en terrassedør op og tømt huset for designermøbler. Det fortæller politikommissær Kenneth Ginnerup, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Tyvene slap afsted med to Børge Mogensen tremmesofaer, to Børge Mogensen stole samt otte Myren stole.

I sommerhuset på Malinsvej gik indbrudstyvene også ind gennem en terrassedør, og stjal et fladskærms-tv.