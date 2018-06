Tyve stjal bildele i BMW’er - også rat og instrumentbræt

HJØRRING: En eller flere ukendte gerningsmænd er muligvis ved at samle sammen til en hel BMW.

I hvert er de gået målrettet efter udstyr og bildele i to BMW’er, som natten til fredag holdt parkeret i Hjørring.

Det skete først på Skrænten, hvor bagruden på bilen blev knust. Det gav tyvene adgang til kabinen, hvor de stjal hele instrumentbrættet - og i øvrigt et par solbriller. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Et andet sted i Hjørring - på Møllevej - blev bagruden i venstre side knust på en BMW, og det gjorde det muligt at komme ind i bilen og stjæle airbags fra frontpanelet, rattet, en LED-skærm og radioen.

Skulle nogen have set en eller flere personer slæbe rundt på et instrumentbræt og andre dele fra en BMW, vil Nordjyllands Politi gerne have et tip på telefon 114.