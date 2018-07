Tyve taget med snotten i skrotten

AARS: Tre mænd på 29, 31 og 53 år blev sent fredag aften kl. 22.55 anholdt på fersk gerning under et tyveri i Aars.

De tre mænd blev opdaget i færd med at stjæle skrot fra skrotpladsen på Nordvestvej 14 i Aars, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Alle anholdte er udlændinge. De to har bopæl i Helsingør, mens den sidstes bopæl er ukendt.

- De to af dem er kendt i forvejen for lignende forbrydelser, siger vagtchefen.

Politiets jurist vurderer nu, om der er grundlag for at fremstille mændene i grundlovsforhør.