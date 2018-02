Tyve tømmer vandreservoir under Sydafrikas parlament

Sydafrikas parlament, som ligger i den tørkeramte Cape Town, har haft besøg af tyve, som har tømt bygningens underjordiske vandreservoir for at sælge det til privatpersoner, skriver The Sunday Times.

- Vandtyvene kørte frem og tilbage til parlamentet med en lastbil med store industritanke på ladet. Personale og politikere i parlamentet antog, at lastbilen kørte med urent vand, som skulle bruges til rengøring, skriver Sunday Times.

De fire millioner indbyggere i Cape Town forsøger desperat at spare hver eneste dråbe vand, mens alle tæller ned til "dag nul", hvor der ikke vil være mere vand tilbage i storbyen.

"Dag nul" kommer inden længe, hvis ikke forbruget af vand falder, eller hvis der ikke kommer regn og fylder de tomme damme og reservoirer. Myndighederne har senest sagt, at "dag nul" vil komme den 11. maj på grund af tørke og ekstrem vandmangel.

Tidligere er den bebudede dato blevet rykket flere gange. Baggrunden for udsættelsen har været nye beregninger, som for eksempel viste, at landmænd uden for Cape Town ville bruge mindre vand end tidligere beregnet.

Derudover har frugtplantager i området overført vand til byens forsyningssystem.

Indbyggerne har nu kun lov til at bruge 50 liter vand dagligt. På "dag nul" bliver vandrationerne halveret til 25 liter, og 200 vandstationer bliver lukket.

Omkring en fjerdedel af Cape Towns indbyggere bor i slumområder, hvor der ikke er indlagt vand, men hvor alle skal hente det vand, som de har brug for, ved offentlige vandhaner.

/ritzau/