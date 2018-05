Tyve tog på togt på tankstationer efter tobak

AALBORG: Natten til tirsdag blev Nordjyllands Politi kaldt til et tyveri fra en kiosk ved en tankstation på Sønderbro i Aalborg.

- To mand kom ind i forretningen, og forsøgte at forvirre ekspedienten. De fik ham til at hente noget på lageret, hvorefter de forsynede sig selv med flere kartoner cigaretter, fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Da ekspedienten kom tilbage til forretningen, stak de to tyve af til fods.

Men de to var endnu ikke færdige med jagten efter tobak.

Klokken 02.25 indfandt de samme tyve sig på en tankstation på Karolinelundsvej i Aalborg. Her udnyttede den ene butikstyv, at ekspedienten var optaget af en anden kunde - ligesom butikstyv nr. 2 bestilte mad for at fjerne opmærksomheden fra den første butikstyv. Her blev udbyttet fire kartoner cigaretter, skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Herefter blev de to tobakshungrende tyve så stoppet.

Nordjyllands Politi blev tilkaldt, og det lykkedes at fange makkerparret - den ene en 41-årig mand uden fast adresse og den anden en 25-årig mand med bopæl i Aalborg Kommune.

Begge blev afholdt og taget med til afhøring.

- De sigtes for tyveri og er løsladt igen, oplyser vagtchefen.