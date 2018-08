Tyven sagde "sorry" - og forsvandt

THISDTED: Ejeren fik sin motocross-cykel tilbage. Tyven gav slip på den med et hurtigt "Sorry!". Men gerrningsmanden forsvandt.

Episoden fandt sted torsdag ved 11-tiden i Thisted, kort efter at manden havde klippet hængelåsen til et kælderrum i Nørregade over og var forsvundet med motocross-cyklen.

Tyveriet blev opdaget af ejerens kæreste, hvorefter ejeren satte efter tyven - og fik fat på ham og motorcyklen cirka en halv kilometer fra bopælen.

Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at tyven beskrives som ca. 25 år, 175 cm høj og østeuropæisk af udseende. Han var spinkel, havde sort, kort hår og var iført en sort, softshell-lignende jakke og grønne bukser med lommer på siderne.