Tyvene havde travlt i weekenden

NORDJYLLAND: Indbrudstyvene havde travlt i weekenden, hvor Nordjyllands Politi har registreret seks indbrud rundt omkring i politikredsen.

Søndag eftermiddag fik en 70-årig kvinde fra Farsøs en notifikation på sin telefon. Videoovervågningen i hjemmet på Hesselvej i byen havde fanget to personer, der havde lagt vejen forbi.

Indbrudstyvene havde knust en rude i hoveddøren med en marksten, hvorefter tyvene kunne slippe ind i huset.

De tog en Børge Mogensen tremmesofa, som de smed i en trailer, de havde spændt efter bilen, de ankom i. Bilen var en sølvgrå 5-dørs personbil.

Smykketyve i Aabybro

Kontanter, smykker og sølvtøj var, hvad en eller flere indbrudstyve slap af sted med i løbet af weekenden 19. - 22. januar, da de var forbi en villa på Indius Jensens Vej i Aabybro.

Vinduet til kontoret blev opbrudt uden større problemer, hvorefter indbrudstyvene havde fri adgang til resten af huset.

Uheldig indbrudstyv i Aalborg

En indbrudstyv var ikke klædt på til arbejdet, da han lagde vejen forbi en villa på Selenevej i Aalborg mellem 20. og 21. januar.

Tyven havde trukket en skraldespand hen under vinduet, så han kunne stille sig op på den og derved nå vinduet. Gerningsmanden forsøgte sig frem med en skruetrækker, men vinduet var for solidt til det medbragte værktøj, så tyven måtte gå slukøret hjem igen.

Elektroniktyveri i Hadsund

En indbrudstyv var mellem 7. og 21. januar forbi et sommerhus i Hadsund.

Et koben imod vinduet var alt, hvad der skulle til, for at tyven kunne komme ind i huset.

Fra huset blev der stjålet et Sony-TV samt forskellige Lyngby og Kähler vaser.

Indbrudstyv ramte jackpotten

En Macbook Pro, en landevejscykel af mærket Willer samt tre boremaskiner og en vinkelsliber alle af mærket Bosch.

Dét blev udbyttet for en eller flere gerningsmænd, da de var forbi en villa i Flyet søndag aften 21. januar.

Tyvene havde medbragt et koben, der fik vinduet til garagen op uden større problemer.

En solid vindueskarm og en ordentlig lås på døren er indbrudstyvens værste mareridt. Læs med her om, hvordan du bedst sikrer dig imod indbrud.

Smykketyve i Mariager

Også i Mariager var indbrudstyvene forbi mellem lørdag eftermiddag 20. januar og søndag aften 21. januar.

Indbrudstyvene brugte også her det velkendte koben-til-vinduet-trick, der virkede uden problemer, så de kunne komme ind i soveværelset.

Fra soveværelset slap de af sted med en trækasse fyldt med smykker samt en pung indeholdende 1500 kroner.