Tyverisikret toilet

ØSLØS: Den mobile toiletvogn, som blev stjålet natten til 12. juli fra det populære kitesurf-spot ved Øsløs, er tilbage igen. Det oplyser Ernst Breum fra Øsløs sogne- og kulturforening. Vognen nåede at stå der i ti dage, inden tissetrængende tyve kørte væk med den.

Ernst Breum oplyser, at vognen har været en tur på Sjælland, inden den altså kom retur til Thy efter at have været borte i godt en uge.

Det var Thisted Kommune, der opdagede tyveriet, da de var kørt ud for at rengøre toiletterne.

Vognen var på det tidspunkt sikret med en hængelås. Det var ikke nok, og det har man nu taget ved lære af og fjernet hjulene.

Det er Bent Odde fra Odde Materiel, der ejer vognen.