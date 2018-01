U2 kommer til København i september

København. Den irske rockgruppe U2 giver koncert i Royal Arena i København 29. september. Det oplyser gruppen på sin hjemmeside.



Det bliver den eneste koncert i Norden i denne omgang, fremgår det af gruppens turnéplan, der også omfatter koncerter i Berlin, Köln, Paris, Lissabon, Madrid, Hamburg, Amsterdam, Milano, Manchester og London.

I alt bliver der tale om 13 koncerter i Europa med start 31. august i Berlin. Den sidste finder sted 23. oktober i London.

U2 offentliggjorde allerede i november, at bandet ville give koncert i Danmark i 2018 på sin Experience + Innocence Tour, og nu er datoen altså på plads.

Billetsalget begynder 29. januar klokken 10, oplyser gruppen på sin hjemmeside. For alle øvrige koncerter åbnes billetsalget 26. januar.

U2 har ikke besøgt Danmark siden to koncerter i Horsens i 2010. Dengang gav musikmagasinet Gaffa bandet fire af seks mulige stjerner.

Det bliver tiende gang, at U2 optræder i Danmark. Første gang var på Roskilde Festival i 1982.

Siden har gruppen givet koncerter i Falkoner Teatret, på Gentofte Stadion, i Parken og Forum i København samt i Casa Arena i Horsens.

/ritzau/