U21-landsholdet nærmer sig EM-avancement med ny sejr

FODBOLD:Den gode danske start på U21-EM i fodbold fortsatte søndag.

Her fulgte Danmark op på den flotte sejr over Frankrig torsdag ved også at vinde over Island, som blev slået med 2-0.

De danske mål blev scoret af Gustav Isaksen og Mads Bech Sørensen inden for de første 20 minutter af kampen.

Sejren betyder, at Danmark nu har gode muligheder for at gå videre til kvartfinalerne.

Avancementet kan allerede blive sikret senere søndag, når Rusland og Frankrig mødes i den anden kamp i gruppen. Ender den med en russisk sejr eller uafgjort, er den danske kvartfinaleplads en realitet.

Vinder Frankrig, ser det stadig godt ud for Danmark, der dog i så fald først får en afklaring onsdag, når de sidste kampe i gruppen spilles. Her møder danskerne Rusland.

Der var kun gået små fem minutter mod Island, da Danmark kom på 1-0.

Efter et omhyggeligt opbygget angreb endte bolden ved Gustav Isaksen i højre side. FC Midtjylland-talentet tog et træk ind i banen og sendte bolden over i det lange hjørne af målet med en velplaceret afslutning.

Føringen var ikke tilfældig. Danmark var i kontrol, og cirka et kvarter skulle der gå, før bolden igen lå i islændingenes mål.

Mads Bech Sørensen var manden bag. Forsvarsspilleren var efter et dansk hjørnespark blevet fremme, og da bolden endte ved Sørensen, sparkede han den køligt ind.

Island kom herefter bedre med, og små ti minutter før pausen fik øboerne en stor mulighed for at skabe fornyet spænding, da der blev dømt straffespark.

Det førte til en OB-duel i det danske felt. Både Islands Svenn Aron Gudjohnsen, der skulle sparke, og Oliver Christensen i det danske mål spiller således til daglig i den fynske superligaklub.

Christensen trak det længste strå, da han afviste Gudjohnsens forsøg.

Det brændte straffespark sendte Island slukøret til pause. Der var da heller ikke ret meget bid i spillerne i anden halvleg, selv om Danmark trak sig lidt tilbage og var mere afventende.

Spændingen udeblev, og Danmark tog en sikker sejr.

Ruslands kamp mod Frankrig spilles klokken 21 søndag aften.

