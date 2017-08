U21-landstræner råder over perfekt miks

FODBOLD: Der er en optimal blanding af erfaring, hårdføre krigere, teknikere, holdspillere og individualister på det U21-landshold, som Niels Frederiksen torsdag har udtaget til at indlede kvalifikationskampagnen frem mod EM om to år.

Sådan lyder vurderingen i hvert fald selv fra landstræneren efter udtagelsen af truppen på 22 spillere.

Blandt navnene er tre AaB-spillere: Rasmus Thellufsen, Magnus Christensen og Jannik Pohl.

- Jeg synes, vi har en rigtig fed kombination. Vi har de forsvarsspillere, som kan skralde igennem, og dem som er mere spillende. Det samme gør sig gældende på midtbanen, hvor vi også har forskellige typer.

- Ofte kan man have problemer med at finde en angriber, men det har vi bestemt ikke her med Marcus Ingvartsen, som var topscorer allerede i den seneste kvalifikation.

- I tillæg har vi Jannik Pohl, som mangler at score mål, men gør rigtig mange gode ting for AaB. Så jeg synes egentlig ikke, at vi mangler en bestemt type, siger Niels Frederiksen.

Otte af spillerne i U21-landsholdstruppen var også med ved EM i juni, mens de resterende 15 spillere fra den trup er faldet for aldersgrænsen. De otte gengangere kan gøre indkøringsfasen på holdet lettere.

- Historisk set er otte gengangere en hel del. Så det er en trup, der har rigtig meget erfaring, og som kommer til at få endnu mere i løbet af de kommende to år.

- Det er godt for os, at vi allerede har nogen som kender til U21-landsholdet på og uden for banen, og som kan videreføre den gode kultur, vi har haft på holdet de sidste to år, siger landstræneren.

Han betegner overordnet sin trup som stærk og talentfuld og påpeger samtidig, at mange af spillerne også rummer et stort udviklingspotentiale.

- Men man kan ikke kun blive udtaget på potentialet. Man skal også kunne være i stand til at vinde fodboldkampe her og nu, så vi kan kvalificere os til EM, siger Niels Frederiksen.

Blandt spillerne finder man Philip Billing, der i weekenden fik Premier League-debut for Huddersfield.

Det er sjældent, at en dansk U21-landstræner kan udtage en spiller fra den bedste engelske række, da de oftest vil spille på A-landsholdet.

- Det er en luksus, det må man sige. Det er ikke hver dag, man får mulighed for det.

- Vi har fulgt Philip længe, og han var faktisk også på vores bruttoliste til U21-EM i juni, men han fik en skade i den sidste turneringskamp, og så gav det sig selv, at han ikke var aktuel. Ham glæder jeg mig rigtig meget til at lære bedre at kende, siger U21-landstræneren.

Danmark åbner EM-kvalifikationen 31. august ude mod Færøerne. 5. september gælder det Litauen på hjemmebane i Aalborg.

/ritzau/