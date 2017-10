U23-verdensmester smadrer Ritters timerekord

CYKLING: Den nykårede U23-verdensmester i enkeltstart, Mikkel Bjerg, kan nu også kalde sig indehaver af den danske timerekord i banecykling.

Lørdag smadrede den blot 18-årige tempospecialist Ole Ritters rekord fra 1974, da han nåede mere end tre kilometer længere end Ritter.

Den gamle rekord lød på 48,879 kilometer, men Mikkel Bjerg overgik den præstation med længder, da han nåede at træde cyklen 52,311 kilometer.

Han måtte dog kæmpe hårdt for at holde farten mod afslutningen.

- Det var vanvittig hårdt, hårdere end jeg havde regnet med. Jeg kom til at lægge lidt for hårdt fra land, og det betalte jeg en lille pris for til sidst, siger Mikkel Bjerg i en pressemeddelelse.

- Jeg kunne næsten ikke køre hurtigere med det gear, jeg havde på, så jeg er ovenud tilfreds.

I januar i år slog den danske mester i enkeltstart, Martin Toft Madsen (Almeborg-Bornholm), faktisk rekorden, men en positiv dopingtest i forbindelse med rekordforsøget gjorde, at han mistede rekorden igen.

Derfor var det fortsat Ole Ritters mere end 40 år gamle rekord, Bjerg skulle slå.

Forud for rekordforsøget var Mikkel Bjerg meget sikker på, at han nok skulle snuppe rekorden.

- Det er jo bare den danske timerekord, så det er jo ikke det sværeste. Det er ikke noget problem at slå den, men det kan selvfølgelig være, at jeg har en punktering undervejs.

- Jeg er ret sikker på, at jeg slår den, lød det fra Mikkel Bjerg.

Og der var bund i troen på egne evner. Tidligt i løbet af forsøget stod det klart, at der skulle uheld til at stoppe Mikkel Bjerg.

Verdensrekorden i disciplinen indehaves af briten Bradley Wiggins, som i 2015 nåede hele 54,526 kilometer på en time.

Det har ingen været i nærheden af, og Mikkel Bjergs præstation er faktisk den femtebedste i verden nogensinde.

- Det er ret sindssygt. Det var den danske rekord, som jeg gik efter i dag, men det er nærmest helt urealistisk at være så langt oppe internationalt, lyder det fra Bjerg.

/ritzau/