Ubådsejer: Journalist blev dræbt af tung ubådsluge

KØBENHAVN: Opfinderen Peter Madsen har fortalt, at journalisten Kim Wall døde, da hun blev ramt af en 70 kilo tung luge om bord på ubåden "UC3 Nautilus".

Det er tirsdag kommet frem i Københavns Byret, hvor specialanklager Jakob Buch-Jepsen har læst Madsens forklaring fra grundlovsforhøret op.

- Jeg kan vedstå den forklaring hundrede procent, fortæller Peter Madsen ved tirsdagens retsmøde.

Kim Wall døde ifølge Peter Madsen, efter at de to havde udført et dyk i båden. De kom til overfladen og skulle op på kommandobroen. For at komme derop skulle de gennem en luge.

Madsen gik først og holdt lugen, men da Kim Wall var på vej igennem, gled han, og Kim Wall blev ramt. Hun faldt ned på gulvet og døde kort efter.

Han har forklaret, at han derefter ville begå selvmord, fordi hans "sindssyge eksperimenter" nu var skyld i en andens død.

