Ubådsejer fængslet efter timelangt retsmøde

KØBENHAVN: Den svenske journalist Kim Wall døde i en ulykke, da hun blev ramt af en 70 kilo tung luge om bord på ubåden "UC3 Nautilus". Det fortæller ubådsbygger og opfinder Peter Madsen tirsdag i Københavns Byret.

Dommer Anette Burkø mener dog, at der er begrundet mistanke om et drab, og hun har derfor valgt at varetægtsfængsle Peter Madsen i yderligere fire uger.

Kim Wall døde ifølge Peter Madsen, efter at de to havde udført et dyk i båden. De kom til overfladen og skulle op på kommandobroen. For at komme derop skulle de gennem lugen.

Madsen gik først og holdt lugen, men da Kim Wall var på vej igennem, gled han, og Kim Wall blev ramt. Hun faldt ned på gulvet og døde kort efter.

- Hvis jeg havde kunnet holde fodfæste, havde vi ikke siddet her i dag, lyder det fra Peter Madsen.

Ifølge Madsen lå Kim Wall derefter blødende på ubådens gulv. Selv var han i chok. Hans "sindssyge eksperimenter" - den formulering har han brugt under grundlovsforhøret - var skyld i et andet menneskes død.

- Den 10. august om aftenen, der døde "Raket-Madsen", lyder det fra den 46-årige drabssigtede mand, som dermed henviser til sin opfindervirksomhed, der ud over ubådsbyggeri også omfatter raketkonstruktion.

Først planlagde han at begå selvmord i båden. At ende sine dage på havets bund.

Anklager Jakob Buch-Jepsen refererer fra flere forklaringer til politiet og i retten, som efter hans opfattelse ikke er entydige i beskrivelsen af den påståede ulykke. Det irriterer tydeligvis Peter Madsen, som hæver stemmen.

- Jeg har gentagne gange bedt om, at vi kommer ud til den faktiske ubåd for at gennemføre en rekonstruktion, lyder det fra Peter Madsen, som er iført en kedeldragt med armymønster.

Ubåden Nautilus Foto: Scanpix/Liselotte Sabroe

Jakob Buch-Jepsen stiller under retsmødet flere spørgsmål til Peter Madsens seksuelle lyster. Madsen erkender, at han og konen lever i et åbent forhold, og at han har haft berøring med det sadomasochistiske miljø.

Buch-Jepsen vil vide, om han har interesseret sig for "kvælningssex".

- Nej, men for mange år siden har jeg med en elskerinde, som led i et erotisk rollespil, sagt til hende, at hun skulle holde vejret. Men det var på hendes egen opfordring, lyder det fra Peter Madsen.

Peter Madsen har desuden bedyret, at hans relation til Kim Wall udelukkende var professionel. Hun skulle interviewe ham og intet andet.

Hun ringede til ham 10. august og bad om et interview, og de mødtes i hans raketlaboratorium om eftermiddagen. Kim Wall spurgte om hun kunne få en tur i ubåden. Madsen foreslog den følgende dag, men det kunne Kim Wall ikke.

De blev derfor enige om at sejle ud allerede samme aften, men efter nogle timer gik det altså ifølge Madsen galt. Hans plan var at begå selvmord. At ende sine dage i ubåden på havets bund.

- Jeg var i en suicidal psykose, siger Peter Madsen.

Men Kim Wall skulle ikke begraves i et ubådsvrag.

Madsen erkender, at han efter ulykken smed hendes lig i havet. Han betegner det som en "begravelse til søs". Men han afviser, at han skulle have parteret liget.

Derefter fortrød han sine selvmordsplaner. Han ville først tage afsked med sin hustru og sine tre katte, Fessor, Kaptajn og Kommissæren.

Men ubåden blev sænket. Madsen åbnede alle ventiler syd for Drogden Fyr i Køge Bugt, og båden forliste. Han blev reddet op i en nærliggende lystbåd og sejlet i land. Her blev han anholdt.

