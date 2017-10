Ubådssag: Dykkere har fundet sav

KØGE: Dykkere har onsdag fundet en sav i Køge Bugt nær den rute, hvor den drabssigtede Peter Madsens ubåd menes at have sejlet 11. august.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Saven undersøges af politiets teknikere for at se, om den kan være brugt til at partere liget af den svenske journalist Kim Wall.

- Savet bliver nu undersøgt af vores kriminalteknikere, for at vurdere om der er tale om den sav, som politiet har ledt efter i forbindelse med ubådssagen, siger vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen, Københavns Politi.

Ubådsbyggeren Peter Madsen er sigtet for at have dræbt journalisten, da hun var på reportagetur i hans hjemmebyggede ubåd, Nautilus. Han er også sigtet for at have parteret hendes lig og skaffet sig af med det i vandet.

Obduktionen af Kim Wall viser, at hun er blevet parteret med en sav, selv om Peter Madsens forklaring indtil videre har været, at liget var intakt, da han skilte sig af med det.

Politiet har ledt efter en orange sav, fordi et vidne mener at have set Peter Madsen med sådan et stykke værktøj.

Saven er ikke blevet fundet ved politiets undersøgelse af vraget af ubåden, som Peter Madsen sænkede, inden han blev anholdt 11. august.

21. august blev Kim Walls torso, altså kroppen uden hoved, arme og ben, fundet i vandet. I sidste uge blev hendes hoved og ben samt hendes tøj fundet af dykkere i Køge Bugt.

Det er endnu ikke fastslået, hvordan Kim Wall døde. Efter sidste uges fund af ligdele foregår der for øjeblikket en fornyet obduktion, der kan fastslå dødsårsagen.

Peter Madsen har forklaret, at kvinden døde ved en ulykke, fordi hun fik en tung luge i hovedet, men de foreløbige undersøgelser af hendes fundne kranie har ikke vist tegn på slag eller vold mod hovedet.

Politiet leder fortsat efter Kim Walls arme. Derfor dykkes der fortsat i Køge Bugt.

Også Peter Madsens og Kim Wall mobiltelefoner mangler og ville være kærkomne fund for efterforskerne. Madsen har fortalt, at han har kastet sin egen telefon over bord.

/ritzau/