OSLO: Oslo byret dømte tidligere i år, ifølge netavisen VG Nyheter, en Uber-chauffør til at tilbagebetale en fortjeneste på 285.854 kroner for at have kørt pirattaxi. Chaufføren blev også frakendt kørekortet i 12 måneder og fik en bøde på 8.000 kroner.

I Danmark overvejer anklagemyndigheden fortsat, om danske Uber-chauffører som i Norge skal have konfiskeret fortjeneste ved ulovlig kørsel. Det skriver Fagbladet 3F.

Ubers kommentar til sagen er blandt andet, at: "De respekterer det norske retssystem, men er dybt skuffet over denne beslutning".

Norges Taxiforbund opfordrer til politisk handling og til at stoppe Ubers udnyttelse af godtroende chauffører en gang for alle. Det sker, i og med at retten så klart har defineret Uber som pirattaxi, og i og med at man konfiskerer både fortjeneste og kørekort.

I Danmark sender anklagemyndigheden, Københavns Politi, løbende bødeforlæg ud på 3500 kroner til Uber-chauffører, der bliver taget på fersk gerning. I år er der udsendt omkring 40 bødeforlæg på 3500 kroner.

Anklagemyndigheden overvejer lige nu, om de som i Norge skal benytte sig af muligheden for konfiskation af fortjenesten ved chaufførernes ulovlige Uber-kørsel. Sådan er det for almindelige taxichauffører i Danmark, der kører uden de fornødne tilladelser.

- Men jeg kan på nuværende tidspunkt ikke udtale mig om, hvad vi vælger at gøre, siger advokaturchef i Københavns Politi Vibeke Thorkil-Jensen til Fagbladet 3F. Der forventes en afgørelse i marts.