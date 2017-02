AUSTRALIEN: Mere end 50.000 Uber-chauffører i Australien skal fremover betale 10 procent Goods and Services Tax (GST) – den australske moms – af de penge de kører ind, efter at samkørselstjenesten Uber har tabt en 18 måneder lang kamp mod det australske skattevæsen.

Det skriver Financial Review Australien ifølge Fagbladet 3F.

Midt i februar afslog Australiens føderale domstol Ubers argument for, at deres chauffører ikke skal betale moms, fordi firmaet ikke udbyder taxaservice.

Den Føderale Domstol besluttede, at Uber-chauffører skal betale 10 procent moms udover 25 procents provision til amerikanerne bag Uber-appen, uanset hvor meget de tjener. Samtidig blev Uber beordret til at betale skattevæsenets sagsomkostninger.

Retssagens omdrejningspunkt var, om Uber udbyder taxaservice på præmisserne for moms-lovgivningen. Generelt skal virksomheder med mindre end 75.000 dollars i omsætning ikke betale moms, men denne regel gælder ikke for taxaer. Hvis Uber var klassificeret som en udbyder af taxaservice, skulle deres chauffører også betale moms, selvom de tjener mindre end 75.000 dollars om året.

Dommer for den føderale domstol, John Griffith, sagde, at taxaservice skulle "opfattes bredt og ikke teknisk" og accepterede skattevæsenets argument for, at den almindelige forståelse af ordet "taxa" er "et køretøj til rådighed, der kan hyres af befolkningen, og som transporterer en passager fra A til B for et beløb der ofte, men ikke altid, vil være fastsat af et taxameter".

Han sagde, at det var irrelevant, at Uber-biler ikke havde taxametre installeret, fordi det ikke var vigtigt for den almindelige forståelse af ordet "taxa".

En Uber-talskvinde udtalte, at firmaet er skuffet over beslutningen og vil komme med yderligere information til chaufførerne "så snart som muligt".

Uber argumenterede for, at deres chauffører ikke udbyder taxaservice, da taxaer kan samle passagerer op uden booking ved brug af "praje-systemet".