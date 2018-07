Uber-chef siger op i kølvandet på sag om racediskrimination

Ubers HR-chef, Liane Hornsey, er tirsdag trådt tilbage fra sin stilling hos den amerikanske samkørselstjeneste.

Det oplyser administrerende direktør Dara Khosrowshahi.

Fratrædelsen sker i kølvandet på en undersøgelse af, hvordan HR-chefen har håndteret påstande om racediskrimination i selskabet.

Anonyme whistleblowers har ifølge nyhedsbureauet Reuters anklaget Hornsey for systematisk at have afvist interne klager over racediskrimination.

Gruppen af whistleblowers, som hævder at være en gruppe af sorte Uber-medarbejdere, fortæller, at Liane Hornsey har brugt diskriminerende sprog. Hun skal også være kommet med nedsættende bemærkninger om selskabets chef for mangfoldighed og inklusion, Bernard Coleman.

Gruppen hævder også, at HR-chefen har nedgjort og truet den tidligere Uber-chef Bozoma Saint John. Hun forlod selskabet i juni.

Yderligere oplyser gruppen af whistleblowers, at klager, der blev indgivet til Ubers anonyme tip-linje, ofte blev ignoreret. Det gjaldt angiveligt især, hvis klagerne handlede om racespørgsmål.

Liane Hornsey har haft jobbet som HR-chef hos Uber i 18 måneder. Her har hun ellers været en af selskabets fortalere for mangfoldighed.

Administrerende direktør Dara Khosrowshahi har ikke givet nogen årsag til Hornseys tilbagetræden. Men i en mail til medarbejderne roser direktøren HR-chefen og kalder hende "utrolig talentfuld, kreativ og hårdtarbejdende".

I en mail til sit hold i HR-afdelingen skriver Liane Hornsey, at hendes exit "kommer nok en smule ud af det blå for nogle af jer". Hun giver ingen yderligere grund til sin opsigelse.

Uber er det andet store amerikanske selskab, der inden for kort tid er kommet i modvind som følge af racespørgsmål.

I slutningen af juni fyrede streamingtjenesten Netflix sin talsmand, Jonathan Friedland. Det skete, efter at han to gange havde brugt det racistiske og stærkt nedsættende ord "nigger" under møder med personale.

/ritzau/Reuters