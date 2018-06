Uber vinder britisk retssag og får licens i 15 måneder

Uber har vundet en appelsag om at drive kørselstjeneste i London, meddeler en dommer ved retten Westminster tirsdag.

Den amerikanske tjeneste, hvor brugere via en app på deres telefon kan bestille persontransport, har fået licens for 15 måneder. Der ventes dog en evaluering efter et halvt år, skriver flere britiske medier.

Licensen er givet, efter at Uber har foretaget ændringer af deres service, så den er i overensstemmelse med britiske regler.

Den britiske myndighed Transport for London (TFL) besluttede sidste år, at Uber ikke skulle have en licens på fem år.

Begrundelsen for at fratage licensen var utilstrækkelig kontrol med chaufførernes baggrund og anmeldelser af alvorlige lovbrud.

Det var ifølge Ubers øverste chef i Storbritannien, Tom Elvidge, helt i orden, at TFL ikke ville udstede en licens.

Britiske medier rapporterede mandag, at Elvidge fandt beslutningen rimelig, da Uber havde begået fejl.

En advokat for TFL siger tirsdag efter dommen, at sagsomkostninger, som Uber skal betale, løber op i 425.000 britiske pund. Det svarer til 3,6 millioner danske kroner.

/ritzau/Reuters