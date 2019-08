Ubesejrede Hobro forværrer krise for pointløse Silkeborg

SILKEBORG: Silkeborg IF tabte for fjerde kamp i træk, da holdet på hjemmebane løb ind i et 2-3-nederlag til Hobro IK i fjerde spillerunde af 3F Superligaen.

Fredag aften lignede oprykkerne dog ikke det tandløse hold, det har lignet i de tre første runder, men evnen til at score på de store chancer blev udslagsgivende for Silkeborg, som endnu har det første point til gode i sæsonen.

Med sejren lægger ubesejrede Hobro sig på sjettepladsen, mens Silkeborg fortsat er at finde på sidstepladsen.

Silkeborg havde held med at spille aggressivt og presse Hobro højt oppe på gæsternes banehalvdel i kampens indledning.

Skarpheden manglede dog, når chancerne bød sig. Efter 18 minutter havde Silkeborg-angriberen Ronnie Schwartz haft to store scoringsmuligheder, men brændt begge.

Uskarpheden var symptomatisk for både Schwartz og holdkammeraterne gennem store dele af kampen.

Stik imod spil og chancer bragte Hobro sig foran med 1-0 efter 36-minutter, da forsvarsspilleren Rasmus Minor Petersen steg til vejrs efter et langt indkast og headede udeholdet foran.

Silkeborg svarede hurtigt igen fem minutter senere, da venstrebacken Anders Hagelskjær var gået med i feltet og let kunne score til 1-1.

Anden halvleg åbnede med store chancer til begge mandskaber.

20 minutter inde i halvlegen bragte gæsterne fra Hobro sig foran med 2-1, da anfører Rasmus Minor Petersen for anden gang i kampen headede bolden i mål. Denne gang var det efter et hjørnespark.

Fem minutter efter 1-2-scoringen blev ondt værre, da Silkeborg indkasserede et straffespark. Hobro-angriberen Pål Alexander Kirkevold sparkede sikkert bolden i mål til 3-1.

Silkeborg satsede offensivt, og det gav pote, da højrebacken Svenn Crone reducerede til 2-3 efter 85 minutter på et afrettet spark.

Slutfasen blev dramatisk, og hjemmeholdet var tæt på at udligne, men Hobro red stormen af og vandt med 3-2.

/ritzau/