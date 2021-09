Ubesejret siden juli: AaB buldrer videre og slår OB

AALBORG:AaB fortsatte holdets fremragende form og hentede fredag den femte sejr i de seneste syv superligakampe, da nordjyderne på hjemmebane slog OB med 2-0 i 3F Superligaens niende runde.

Mens OB mest angreb på omstillinger, satsede AaB på indlæggene, hvor nordjyderne gerne ville have bolden i boksen og udfordre OB's unge målmand, Hans Christian Bernat.

20-årige Bernat i OB-målet gjorde dog, hvad han kunne, for at holde de angrebslystne nordjyder fra fadet.

Men målmanden kunne ikke gøre meget, da først Rasmus Thelander og sidenhen Anders Hagelskjær kom først på bolden efter hjørnespark og headede hver især kampens to scoringer i mål.

Med 2-0-sejren indtager AaB fortsat Superligaens tredjeplads med 18 point. Holdet har ikke tabt siden 24. juli. OB har i midten af rækken hentet ti point i ni kampe.

Selv om begge hold havde deres periodevise momenter i første halvleg, var det AaB, der havde mest overtag og skabte de største chancer.

Tættest på en scoring var nordjyderne efter 34 minutter, da et aalborgensisk indlæg på tværs af OB's felt efterlod AaB-backen Kristoffer Pallesen helt fri med OB-målmand Hans Christian Bernat.

OB's unge målmand holdt dog værterne fra fadet, da han reddede Pallesens afslutning med brystet.

AaB kom bedst ud til anden halvleg og bød sig ad flere omgange til med gode forsøg.

Nordjyderne blev ved med at presse på, og efter 70 minutter kom forløsningen. Her kunne anfører Rasmus Thelander bringe hjemmeholdet i front med 1-0, da han kom højest på et hjørnespark og pandede bolden i nettet.

Efter 84 minutter fordoblede AaB føringen ved et nyt hjørnespark, da indskiftede Anders Hagelskjær headede hjemmeholdet på 2-0, der også blev kampens slutresultat.

/ritzau/