Froome frikendt for doping - klar til Tour-start

CYKLING: Den Internationale Cykelunion (UCI) lukker dopingundersøgelsen af Chris Froome. Han er frikendt for at have gjort noget forkert og kan dermed køre Tour de France.

Det franske løb begynder lørdag.

Meldingen fra UCI kommer, dagen efter at løbets ejer og arrangør, Amaury Sport Organization (ASO), ifølge den franske avis Le Monde havde oplyst Froomes hold, Team Sky, om, at holdet ikke må stille til start med briten i årets Tour.

Froome har været genstand for en dopingundersøgelse siden sidste års Vuelta a España, og ASO ville ifølge avisen udelukke Froome, da man frygtede, at hans deltagelse vil skade løbets omdømme.

- UCI er klar over, at beslutningen vil blive væsentligt diskuteret, men ønsker at forsikre alle involverede eller interesserede i cykling om, at beslutningen er baseret på ekspertudtalelser, Wadas råd, og en fuldstændig vurdering af sagens faktiske omstændigheder, skriver UCI i en pressemeddelelse.

Wada er Det Internationale Antidopingagentur.

Den firedobbelte Tour-vinder blev testet med for meget af astmamedicinen salbutamol i kroppen i forhold til det tilladte i sidste års Vuelta.

Salbutamol er ikke i sig selv ulovligt. Det er grunden til, at Froome ikke har været suspenderet af UCI.

En rytter må maksimalt have en koncentration af salbutamol på 1000 nanogram per milliliter i kroppen. Froomes urintest viste det dobbelte.

Froome har fået lov til at konkurrere, mens sagen har stået på. Det udnyttede han blandt andet til at vinde Giro d’Italia tidligere i år.

Dermed er han aktuelt forsvarende mester i alle tre grand tour-løb. Sidste år vandt han både Touren og Vuelta a España.

På Twitter udtrykker Froome sin lettelse.

- Taknemmelig og lettet over endelig at lægge dette kapitel bag mig. Det har været ni følelsesladede måneder, skriver han.

Froome har vundet Touren i 2013, 2015, 2016 og 2017.

/ritzau/