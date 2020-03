UCI suspenderer alle cykelløb frem til 3. april

AIGLE:Helt som ventet kommer de bedste cykelryttere i forskellige discipliner ikke ud at cykle lige foreløbig.

Søndag har Den Internationale Cykelunion (UCI) valgt at suspendere alle cykelløb frem til 3. april og muligvis længere. Det sker for at forhindre spredning af coronavirus. Det skriver UCI på sin hjemmeside.

- Den internationale situation omkring coronavirus er accelereret hurtigt i den seneste periode, især i Europa, hvilket har fået myndighederne til at tage foranstaltninger, der har stor indvirkning på vores sport.

- Vi må tilpasse os og tage de nødvendige forhåndsregler for folkets sikkerhed, siger UCI-præsident David Lappartient blandt andet.

Flere landevejsløb i den periode var allerede afblæst som følge af virusudbruddet, der har ramt mange europæiske nationer hårdt.

For eksempelvis BMX- og mountainbikeryttere var de kommende uger vigtige i bestræbelserne på at sikre en billet til OL i Tokyo, men UCI har valgt at stoppe OL-kvalifikationen med tilbagevirkende kraft.

For at gøre det så fair som muligt, er alle resultater efter 3. marts annulleret i OL-regnskabet. Frem til denne dato var ingen atleter forhindret i at rejse til løb.

UCI påpeger, at 70-85 procent af kvalifikationsløbene var afviklet i de involverede cykeldiscipliner.

- Beslutningen er truffet ud fra et grundlæggende princip om en ens behandling af alle atleter, skriver UCI.

OL-kvalifikationen for landevejsryttere og baneryttere er allerede afgjort.

Så sent som lørdag kørte flere af verdens bedste ryttere fortsat på de franske landeveje, da den sidste etape af Paris-Nice blev afviklet. Løbet var forkortet med en enkelt etape som følge af udbruddet.

Undervejs trak flere hold og ryttere sig fra løbet, heriblandt verdensmester Mads Pedersen.

Klassikeren Flandern Rundt er ikke ramt af UCI's foreløbige udmelding. Det belgiske brostensløb er programsat til 5. april.

I den kommende periode vil UCI's hovedkontor i schweiziske Aigle nær grænsen til Frankrig desuden lukke ned. Fra på tirsdag skal kontorets 120 ansatte arbejde hjemmefra.

/ritzau/