Ærgrelse over hele linjen: Opgiver at flytte studiepladser

SKØRPING:Der bliver ikke nogen pædagoguddannelse på det gamle privathospital i Skørping.

Det meddeler professionshøjskolen UCN og Rebild Kommune i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

Officielt skriver UCN, at planerne om at oprette en filial af pædagoguddannelsen i Rebild Kommune er sat på pause, efter regeringen for bare få dage siden meddelte, at man droppede kravet om at flytte studiepladser for uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver ud til mindre byer.

Årsagen er, at professionshøjskolen er bekymret for, om det vil være muligt at få tilstrækkeligt med ansøgere til at fylde studiepladserne - ikke bare i Skørping, men helt generelt. Pædagoguddannelsens popularitet har nemlig været dalende de seneste år, selv om der er hårdt brug for pædagoger.

- På grund af rekrutteringsudfordringer til studiepladserne på uddannelsen mener vi ikke, at det er tid til at etablere en ny filial. Vi skal ikke kun se på, om vi kan fylde de 30 pladser, der var planlagt til sommer, men om vi også i de kommende år kan tiltrække tilstrækkeligt med ansøgere. Når vi ser på de aktuelle ansøgertal, så er der god grund til at stoppe op og revurdere planerne. Vi skal nu følge søgningen tæt i de kommende optag, så vi sikrer, at vi træffer beslutningen på det rigtige grundlag, hvis vi på et tidspunkt vælger at gå videre med planerne om en ny nordjysk filial, siger Kristina Kristoffersen, rektor på UCN.

På borgmesterkontoret i Støvring er borgmester Jesper Greth (V) ærgerlig over, at de ellers faste planer om at få en uddannelse til Skørping nu er gået i vasken.

- Jeg er naturligvis rigtig ked af, at planerne om en filial af pædagoguddannelsen i Rebild Kommune bliver sat på pause for nuværende. Først og fremmest fordi det ville være et stort aktiv at få en videregående uddannelse i kommunen. Det ville skabe en helt ny dynamik og forstærke den positive udvikling, vi oplever i disse år. Og placeringen af uddannelsen midt i skoven ville give mulighed for en helt unik uddannelsesprofil med fokus på natur og bæredygtighed. En profil som passer perfekt til kommunens vision og vores naturskønne omgivelser.

- Så vi er naturligvis stadig meget interesserede i et samarbejde med UCN om at etablere en pædagoguddannelse i Rebild Kommune i fremtiden. Og der skal ikke være tvivl om, at vi vil gøre alt det vi kan for at understøtte, at det bliver virkelighed, siger Jesper Greth.

Om få uger starter nye pædagogstuderende, og modsat de seneste mange år, så står UCN med tomme pladser på uddannelsen i både Hjørring og Thisted. Pladser, som UCN vil kæmpe helt frem til studiestart for at få fyldt.

- Streg i regningen

Det gamle privathospital blev i slutningen af 2021 solgt til den aalborgensiske ejendomsudvikler Bill Nielsen. Siden da har selve hovedbygningen stået tom - og det vil den altså også gøre efter sommerferien, hvilket

- Det er lidt en streg i regningen, at regeringen droppede det her krav. Men der er ikke meget at gøre ved det. Politikere skifter retning, så det er ikke til at regne med noget. Sådan er livet, siger Bill Nielsen.

Han og en lokal ejendomsmægler har nu i mange måneder arbejdet på at finde lejere til de mange lokaler, men indtil videre uden held.

Det gamle privathospital består ud over selve hovedbygningen også af flere mindre bygninger, der tidligere har været blandt andet lægeboliger. I dag indeholder de 14 privatboliger, og de er alle lejet ud, meddeler Bill Nielsen.

Derfor er han ikke i tvivl om, at det er de økonomisk svære tider, der holder de erhvervsdrivende tilbage.

- Der har været stor interesse fra mange brancher og virksomheder for at rykke ind, det må vi sige. Men det er svære tider for mange lige nu, så selv om der er sendt mange udspil til lejekontrakter ud, er der altså ingen underskrifter endnu, siger Bill Nielsen.

- Men det er en flot bygning og nogle velholdte lokaler, så mon ikke det kan lade sig gøre.