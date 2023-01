Ærgrelse over hele linjen: UCN opgiver at flytte studiepladser til Skørping

SKØRPING:Der bliver ikke nogen pædagoguddannelse på det gamle privathospital i Skørping.

Det meddeler professionshøjskolen UCN og Rebild Kommune i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

Officielt skriver UCN, at planerne om at oprette en filial af pædagoguddannelsen i Rebild Kommune er sat på pause, efter regeringen for bare få dage siden meddelte, at man droppede kravet om at flytte studiepladser for uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver ud til mindre byer.

Årsagen er, at professionshøjskolen er bekymret for, om det vil være muligt at få tilstrækkeligt med ansøgere til at fylde studiepladserne - ikke bare i Skørping, men helt generelt. Pædagoguddannelsens popularitet har nemlig været dalende de seneste år, selv om der er hårdt brug for pædagoger.

- På grund af rekrutteringsudfordringer til studiepladserne på uddannelsen mener vi ikke, at det er tid til at etablere en ny filial. Vi skal ikke kun se på, om vi kan fylde de 30 pladser, der var planlagt til sommer, men om vi også i de kommende år kan tiltrække tilstrækkeligt med ansøgere. Når vi ser på de aktuelle ansøgertal, så er der god grund til at stoppe op og revurdere planerne. Vi skal nu følge søgningen tæt i de kommende optag, så vi sikrer, at vi træffer beslutningen på det rigtige grundlag, hvis vi på et tidspunkt vælger at gå videre med planerne om en ny nordjysk filial, siger Kristina Kristoffersen, rektor på UCN.

På borgmesterkontoret i Støvring er borgmester Jesper Greth (V) ærgerlig over, at de ellers faste planer om at få en uddannelse til Skørping nu er gået i vasken.

- Jeg er naturligvis rigtig ked af, at planerne om en filial af pædagoguddannelsen i Rebild Kommune bliver sat på pause for nuværende. Først og fremmest fordi det ville være et stort aktiv at få en videregående uddannelse i kommunen. Det ville skabe en helt ny dynamik og forstærke den positive udvikling, vi oplever i disse år. Og placeringen af uddannelsen midt i skoven ville give mulighed for en helt unik uddannelsesprofil med fokus på natur og bæredygtighed. En profil som passer perfekt til kommunens vision og vores naturskønne omgivelser.

- Så vi er naturligvis stadig meget interesserede i et samarbejde med UCN om at etablere en pædagoguddannelse i Rebild Kommune i fremtiden. Og der skal ikke være tvivl om, at vi vil gøre alt det vi kan for at understøtte, at det bliver virkelighed, siger Jesper Greth.

Om få uger starter nye pædagogstuderende, og modsat de seneste mange år, så står UCN med tomme pladser på uddannelsen i både Hjørring og Thisted. Pladser, som UCN vil kæmpe helt frem til studiestart med at få fyldt.