Bente og Sonja åbner lågen: - Børn skal ikke se verden gennem gitter

VESTRUP: - Når vi åbner lågen, så siger det "SWUUSJJ" - og så strømmer børn igennem, både den ene og den anden vej.

Bente Bech, leder af Vestrups integrerede institution Kernehuset syd for Aars, smiler. Hun står ved hængslet på en ny pædagogik på Vestrup Skole. Bogstaveligt talt.

Den låge, der plejer at stå låst mellem de små børn i Kernehuset og de store i Vestrup Skoles gård, er oftere og oftere åben. Det kræver kun et lille vip med håndleddet for en voksen. Så er børn, der plejer at være adskilt, blandet. Og alt tyder på, at det er en god ting.

Det, der sker på den anden side af et hegn, er notorisk mere interessant end det, der sker på ens egen side. Ved at åbne lågen er meget af mystikken forsvundet på Vestrup Skole og et nyt fællesskab opstået. Foto: Martél Andersen

Hvorfor her?

Da Bente Bech stillede spørgsmålet: "Hvorfor er det lige, at der står et stort hegn her?", var det ikke så enkelt at besvare, som man skulle tro. Selv om det har stået der, så længe nogen kan huske:

- Det har selvfølgelig været for at passe på børnene. Og at kunne overskue dem. Men behøver man altid at have et hegn til det? Det fundamentale i en opvækst er at række ud og opleve verden. Grundlæggende synes jeg ikke det er ideelt, at man skal se en del af sin barndom gennem et gitterhegn, siger Bente Bech.

Foto: Martél Andersen

Børnene kigger nemlig i forvejen en del på hinanden. Især de små, der i generationer har måttet nøjes med at se på hvad de store laver gennem trådhegnet, og prøvet at lære af det. Nu kan de gå hen til dem, når lågen er åben. Det er skolens leder, Sonja Paulin, helt med på:

- Vi har gennem en del år bevæget os fra, at man næsten kun havde fokus på, hvad der skete i ens egen klasse, og hen mod at alle tager ansvar for alle. At åbne lågen passer godt ind i det, vi ser som Vestrup skoles DNA: At alle er del af et stort fællesskab, oplever hun.

- Vi ser skole og LBO (LandsBy-Ordning, red.) som ét sted for børn i alderen nul til 13 år. Og personalet som èt personale. En skøn og uproblematisk blanding af pædagoger og lærere.

Verden er jo til for at gå ud i. Og fællesskaber skaber mening for mennesker, det viser alle undersøgelser Sonja Paulin, leder af Vestrup Skole

Mesterlære for små

- De store børn er rigtigt gode til at være omsorgsfulde for de små. Vi har ikke oplevet andet. Dem fra børnehaven kan bare stå og kigge på de store i lang tid, også uden hegn. Det er som en slags mesterlære for små mennesker, glæder skolelederen sig.

Grundlæggende synes jeg ikke det er ideelt, at man skal se en del af sin barndom gennem et gitterhegn Bente Bech, leder af LBO'en Kernehuset i Vestrup

Indtil videre er lågen kun åben i et par timer efter skoletid. Men de to ledere er rede til snart at åbne endnu mere, så det også kan ske i løbet af en skoledag.

- Men forældre og ansatte skal være trygge ved det. Det har været en proces at nå hertil, og det er det fortsat, siger Sonja Paulin.

Der er pæn trafik begge veje, når lågen mellem institutionerne låses op. De eneste, der bliver hvor de er, er vuggestuens børn. Foto: Martél Andersen

Langt til trafikken

Ideen kommer egentlig fra Bente Bachs forrige arbejdsplads, Trekronerskolen i Fjerritslev. Her har man én stor fælles legeplads. Her er SFO, skole og integreret institution i samme bygning. Det er de ikke i Vestrup, derfor virkede skridtet lidt større at tage her.

Men skolen har et stort afskærmet udendørs areal, og der er langt hen til en trafikeret vej. Det nye tiltag har da heller ikke givet problemer med børnenes sikkerhed.

Vestrup Skole og Kernehuset Vestrup Skole er opført 1964 og betjener området mellem landsbyerne Vognsild og Østrup.

I øjeblikket har den godt 70 elever i 0. til 6. klasse. Herefter fortsætter børnene i Østermarkskolen i Aars.

Vestrup Skole har trods sin lille størrelse været den eneste skole med stabilt elevtal og en lille vækst i Vesthimmerland de sidste år.

Kernehuset er opført i 1994. Det er en landsby-ordning (LBO) - det vil sige børnehave kombineret med vuggestue.

I øjeblikket er der godt 10 børn i vuggestuen og 35 i børnehaven.

SFO'en rummer i øjeblikket 50 børn. Vestrup Skole VIS MERE

Bente Bech havde første arbejdsdag i oktober, men det var først i foråret, efter coronatiden, at hun åbnede lågen for første gang. Og blev glad for børnenes kontante reaktion.

- Verden er jo til for at gå ud i. Og fællesskaber skaber mening for mennesker, det viser alle undersøgelser. Vi lærere og pædagoger behøver nok ikke at bruge så meget tid på at gå rundt og lukke og låse. Børnene er også gode til at tage ansvar for vores ting, siger Sonja Paulin.

Én regel

Begge ledere kan godt lide, at den åbne låge giver børnene bedre mulighed for at lære af hinanden og aktivere hinanden.

- Det behøver ikke nødvendigvis at være en pædagog eller en lærer, der skal sætte noget i gang. Det kan børnene godt i højere grad, kan vi se, smiler Sonja Paulin:

- Ideelt set vil vi gerne kunne nøjes med én regel på skolen: "Du må alt. Hvis du tager hensyn til andre og vores ting". Det er det her endnu et skridt imod, siger hun.