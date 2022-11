Bjørn elsker et sprog, der ikke kan tales - og næsten heller ikke læses

HJØRRING:- Vores åndsliv ville blive amputeret med det samme, hvis vi talte Ithkuil. Det ville være meget, meget svært at fortælle en historie ... bortset fra at der slet ikke er nogen, som kan tale det.

Det siger Bjørn Simonsen, som faldt over kunstsproget Ithkuil for fire år siden på YouTube. Han faldt i gryden lige på stedet og ikke er kommet op siden. Og man fornemmer det med det samme. At Bjørn Simonsen er i kategorien nørd. Med store bogstaver. Nærværende, høflig og konverserende, jovist, men altså en nørd. Hvilket han gerne bekræfter med et skævt smil, for hvor mange teenagere er det lige, der kan tale om dansk grammatik på det virkeligt dybe vand og sammenligne de grammatiske snørklerier med andre sprog. Også sprog, som ingen taler. Som f.eks. kunstsproget Ithkuil.

Her står der, på kunstsproget Ithkuil: "Jeg bor på en ø i en å", taget fra vendelbomålet "A bor å æ ø i æ å". Det har taget Bjørn Simonsen lang, lang tid at forfatte sætningen, som han endda ikke er helt tilfreds med, for Ithkuil er så kompliceret, at man ikke bare lige stykker en sætning sammen. Grafik: Jette Klokkerholm

Bjørn Simonsen bor hos sine forældre i Hjørring og går på HF i Aalborg hver dag. Og indrømmer gerne, at Ithkuil har taget endog rigtig meget af hans tid de seneste fire år. En hobby, som han er helt og aldeles alene om i hjemmet og stort set også i Danmark, hvor vist kun et par lingvister har en perifer interesse for sproget.

- Tanken er pointen

Ithkuil blev skabt af sprogforskeren John Quijada i 2004 som et forsøg på at skabe et sprog, der er så præcist som overhovedet muligt. Uden nuancer, flertydigheder og andet forstyrrende, som vi mennesker flittigt bruger i vores daglige sprog. Bygget op af en slags runer og tegn, som hver især har en betydning og skal bygges sammen med andre runer og tegn for at give en betydning. Og eftersom der er runer og tegn for snart sagt alt og dermed rigtig mange af dem, bliver det ualmindelig svært at konstruere ord og sætninger.

- Ithkuil virker som en gal videnskabsmands værk, og er et billede af en utopi, hvor det mere er tanken om en anden måde at udtrykke sig på end et forsøg på at skabe et nyt sprog. Og der findes endnu ikke nogen, der har lært at tale sproget, fordi det kan tage timer at konstruere en sætning, skriver Bjørn Simonsen i sin artikel i Modersmålsselskabets bog "Fra det ene sprog til det andet", som udkom fornylig.

- Jeg har fundet et forum på nettet, der har fokus på kunstsproget ithkuil ... og der er da et par stykker, der skriver lidt på dansk ... så helt alene i Danmark om interessen er jeg ikke. Men vi er ikke mange, siger Bjørn Simonsen. Foto: Kim Dahl Hansen

Alligevel synes Bjørn Simonsen, at der er plads til Ithkuil i verden.

- Man lærer meget ved at beskæftige sig med andre sprog, også kunstsprog. Hvad angår Ithkuil er det fuldstændig ubrugeligt og virker mere som noget, der er konstrueret af en robot end et menneske. Fascinationen ligger i den fuldstændige orden, logik og struktur, som sproget er bygget op omkring. Tanken om et sprog, der er fuldstændig logisk og uden nuancer. Og så lærer man meget om sit eget sprog ved at beskæftige sig med andre - vores sprog er jo med til at definere, hvordan vi tænker og taler og dermed er med til at definere os som mennesker, siger han.

- Der skal også være plads til poesien

Bjørn Simonsen har de seneste år haft gang i et særdeles omfattende hobbyprojekt. Nemlig en dansk oversættelse af et grammatisk værk på over 434 tunge, tunge sider om Ithkuil på engelsk - velvidende at hans oversættelse aldrig nogensinde vil finde vej til boghandlernes hylder.

Foreløbig er Bjørn Simonsen kommet lidt over halvvejs med en dansk oversættelse af "A Grammar of the Ithkuil Language" af John Quijada - et kompliceret arbejde, som kræver et klart hoved og næsten en besættelse af projektet, som i store træk ikke er til nytte for nogen som helst. Men spændende og fascinerende, slår han fast. Foto: Kim Dahl Hansen

Status på det kæmpemæssige arbejde er, at han har oversat lidt over halvdelen af bogen og gerne indrømmer at være kørt lidt træt. Og har andre ting, som også trækker, f.eks. at skrive poesi i ny og næ. På dansk.

- Man kan ikke skrive digte på Ithkuil ... det er nok det værst mulige sprog til lyrik, for der er ingen tvetydigheder og ikke noget, som rimer. Det er bedre til nationaløkonomi ... og somme tider skal man lave noget andet, siger han.

Foredrag på sprogmesse

Fornylig afholdt Modersmålsselskabet sin årlige messe "Sprogense", som foregår i Bogense, heraf navnet. Og her var Bjørn Simonsen inviteret til at holde foredrag om netop Ithkuil.

- Da vi hørte, at der var en ung nordjyde, som beskæftigede sig med Ithkuil, blev vi nysgerrige. Og det endte altså med, at vi både inviterede ham til at holde to oplæg på messen og til at få en kronik med i vores nye bog om sprog, siger Christian Munk, der er redaktør i Modersmålsselskabet og gerne uddyber.

- For det første har Ithkuil aldrig rigtig været beskrevet på dansk, og for det andet er alle måder at strukturere og formidle information på fascinerende. Og hvis man vil udtrykke noget på en måde, hvor der absolut ikke er nogen tvivl mulig, er Ithkuil rigtig godt, siger han.

Og Bjørn Simonsen var da også både beæret og stolt over både at komme med i bogen og over de to foredrag og fortsætter nørderiet med største fornøjelse. Til gengæld ved han endnu ikke, om hans fremtid skal handle om sprog, dertil er der alt for mange muligheder. Men Ithkuil ... det er altså godt. Rigtig godt.