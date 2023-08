Clive fra Uganda lærer at bygge vindmøller i Thy

HURUP:Hos Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy har de øjeblikket besøg af en ung ingeniør, Clive Zeus Misagga, fra Joint Energy and Environment Projects i Uganda. Han har taget den lange vej til Thy for at lære at lave vindmøller, solceller og LED-lysinstallationer.

For Folkecenteret falder det dem nærliggende at dele ud af deres viden, skriver de i en pressemeddelelse.

- Energi er en nødvendighed for et lands og dets befolknings udvikling. Derfor arbejder vi for at opbygge viden og uddannelse, og med hjælp fra de mange frivillige og midler fra private og offentlige, som CISU, kan vi påtage os den opgave, siger Jane Kruse, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Samarbejdet har til formål at øge klimarobustheden i det nordvestlige Uganda, blandt andet i distriktet Nebbi, som ligger kilet ned mellem Lake Albert på den ene side og Den Demokratiske Republik Congo på den anden.

Som så mange andre områder af Uganda er adgangen til elektricitet meget begrænset i Nebbi. Det er en af årsagerne til, at Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har de indgået et samarbejde med to NGO’er, Ugandas søsterfolkecenter Joint Energy and Environment Projects (JEEP) samt Uganda Coalition for Sustainable Development (UCSD).

Billig teknologi

Når Clive Zeus Misagga i midten af august vender hjem til Uganda skal han i gang med at udbrede den viden, som han har tilegnet sig i Thy.

- I første omgang skal jeg oplære de praktikanter og andre unge, vi har hos JEEP, i, hvordan man laver optimal LED-belysning, vindmøllevinger, generatorer og solcelleinstallationer. Derefter kan de gå ud og oplære flere, som kan gøre det samme, og på den måde skabe en kædereaktion, som kan udbrede den viden, siger Clive Zeus Misagga.

Det afgørende for at få succes er, at den teknologi og de dele, som skal anvendes, er billige og til at få fat på i Uganda.

- I den mølle, jeg har bygget her på Folkecentret, er generatordelen taget fra et defekt hoverboard, og LED-pærerne loddet sammen i lamper konstrueret i træ. Det er alt sammen billige dele, som er tilgængelige i Uganda, hvilket er vigtigt for, at vi kan få det udbredt, siger Clive Zeus Misagga.

Projektet hedder Climate Action for Improved & Sustainable Livelihoods (CAISL) og løber fra juli i år frem til december 2024. Projektet er støttet af Civilsamfund i Udvikling (CISU).