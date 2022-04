De troede selv det gik skidt på Tech College: Så kiggede de på tallene

AALBORG:- Der er ikke kommet så mange ny kokkeelever i lære, føler vi.

Det sagde Heinrich Hansen som en slags rygradsreaktion, da han skulle fortælle om udviklingen i antallet af kokkeelever på skolen, som har ændret sig og sikkert også er ramt af, siden corona lukkede Danmark i 2020.

Men tallet er stik modsat af, hvad han troede.

- Når vi kigger på tallene, så er det omvendt. Der er faktisk kommet flere kokkeelever til under tiden med corona, griner han og begrunder sin første følelse med...corona.

Antallet af elever på kokkeuddannelsen på Tech College 2016 - 175

2017 - 177

2018 - 155

2019 - 194 (udsving pga. indsats for mesterlære)

2020 - 154

2021 - 173

2022 - holder kurven stabil indtil videre Tech College VIS MERE

- Her på skolen plejer vi jo at være i orkanens øje med alle elever inden for døren. Men med den store andel af hjemmeundervisning, har det jo føltes lidt tomt, og vi undervisere og ledere har jo manglet det nærvær og det ræs, som vi plejer, siger Heinrich Christiansen.

Heinrich Christiansen er uddannelseschef for Gastronomi og Mennsker på Tech College i Aalborg. Presse

Tallene er ikke normalt noget, man holder øje med. Det er snarere økonomien, der er fokus på, og her går det fint.

- Økonomien ser fornuftig ud, så tallene med det flotte antal elever er højst sandsynlig rigtig. Skolen har jo ikke ligget stille under corona, funderer Heinrich Christiansen.

Solstrålehistorien dækker sandsynligvis over, at mange cafeer, restauranter og andre med kokkeelever har brugt corona-perioden til at sende eleverne på skolen. Eller i hvert fald holde på dem, mens de faste medarbejdere blev fyret.

- Virksomhederne har jo ikke kunnet skille sig af med deres elever, så de har været kernen i at levere takeaway og mad ud af huset for restauranterne.

Selv om det ikke ser så skidt ud for Tech College - Gastronomi og Oplevelser, så har kurven været lav så længe, at det er blevet en slags normal. Så der er stadig brug for mange nye elever.

- Vi kunne alligevel bruge næsten dobbelt så mange, som vi har i dag. Vi kan ikke imødekomme efterspørgslen fra restauranterne derude. Vi har brug for at knække den kurve, hvor mange flere søger gymnasiet i stedet for erhvervsuddannelser. Og når mange unge søger erhvervsuddannelser, så er det mest som tømrere eller murere, siger Heinrich Christiansen.

Faglærer Blaise Badré underviser et hold folkeskoleelever, der besøger Tech College i forbindelse med brobygning til ungdomsuddannelse. Martin Damgård

Mor vil have dig på gymnasiet

Og det er sandt, at langt de fleste unge efter folkeskolen søger ind på gymnasiet. I Aalborg vælger næsten fire ud af fem af en folkeskoleårgang gymnasiet. Helt præcist 77,5 procent mod 19,6 procent, der vælger en erhvervsuddannelse.

Der er flere grunde til, at der stadig er relativt få, der vælger en erhvervsuddannelse.

Det siger Anne-Mette Kann, der er centerleder på UU-Aalborg, der står for studievejledningen af folkeskolelever i Aalborg Kommune.

- Vi bakser stadig med den opfattelse, at det er lidt finere at gå på gymnasiet. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men det italesættes ofte. Men mange vælger også gymnasiet for dels at udskyde valget af uddannelse og dels fordi, man gerne vil have et ungdomsliv, siger Anne-Mette Kann.

Der er selvfølgelig også et ungdomsliv på erhvervsuddannelserne, men eleverne er også ude på deres respektive arbejdspladser, hvor der måske ikke er så mange unge at sparre med.

- Når man går på en erhvervsuddannelse, så er man tilknyttet en arbejdsplads i op til fire år, indtil man er færdiguddannet, siger hun og tilføjer den nok vigtigste grund til de unges valg.

- Mødrene har den største påvirkning af de unges valg af uddannelse, siger centerlederen.

Regeringen har sat et mål om, at 30 procent af en ungdomsårgang i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse.