Efter stor vækst: Ønsker ny uddannelse i kystby

FREDERIKSHAVN: Virksomheder inden for service- og turistbranchen i den øverste del af Nordjylland efterspørger i stigende grad kvalificerede medarbejdere.

Derfor går Professionshøjskolen UCN nu efter at oprette en ny uddannelse til serviceøkonom i Frederikshavn i tæt samarbejde med kommunen og det lokale erhvervsliv.

Det er planen, at den nye serviceøkonomuddannelse oprettes som en såkaldt filial af UCN’s tilsvarende uddannelse i Aalborg, hvor professionshøjskolen har en lang tradition for at uddanne serviceøkonomer.

- Vi skal naturligvis først have alle godkendelserne på plads, men vi håber og tror på, at vi allerede fra næste år kan tage imod de første studerende på uddannelsen i Frederikshavn. Vi har oplevet et stort ønske fra både kommunen og de lokale virksomheder for at få uddannelsen til byen.

- Ved at oprette en filial af uddannelsen i Frederikshavn øger vi helt sikkert chancerne for, at de studerende får job i området, når de er færdige, fortæller Kristina Kristoffersen, rektor på UCN i en pressemeddelelse.

Brug for flere hænder

Den lokale hotel- og restaurationsbranche og turisme- og eventindustri har siden coronapandemien oplevet stor vækst.

I dag er der tæt på 8000 jobs alene inden for turismesektoren i den nordlige del af Vendsyssel.

Og en undersøgelse fra sidste år viste, at en lang række virksomheder får brug for flere hænder de kommende år.

- Det glæder mig, at vi formentlig kan sige velkommen til serviceøkonomuddannelsen. Sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne arbejder vi løbende for at tiltrække uddannelser til vores kommune, for det skaber vækst, arbejdskraft og bosætning.

- Og så giver det god mening at placere en uddannelse her, som peger ind i turismeerhvervet, siger Birgit S. Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune.

Uddannelsen til serviceøkonom varer to år, og som færdiguddannet kan man blandt andet arbejde med oplevelsesdesign og forretningsudvikling inden for turisme, detail, sport, kultur, events og i hotel- og restaurationsbranchen.

Professionshøjskolen UCN forventer årligt at kunne optage 20 studerende på den nye uddannelse i Frederikshavn fra sommeren 2024.