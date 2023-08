Eks-borgmester bider sig fast i jobbet som uddannelseschef

THISTED/FJERRITSLEV: De seneste måneder som konstitueret uddannelseschef har for Lene Kjelgaard Jensens vedkommende været præget af masser af velkendte, men også nye arbejdsopgaver. Fokus har først og fremmest ligget på skoleårets afslutning med eksamener på alle årgange og afsked med årets studenter.

Nu bliver hendes jobtitel som uddannelseschef for Thisted Handelsgymnasium og Fjerritslev Handelsgymnasium gjort permanent, og Lene Kjelgaard Jensen er klar til at tage fat, med et nyt skoleår, der er lige på trapperne:

- Det er for mig helt afgørende, at vi får udstukket en fælles, ambitiøs og tydelig retning for det, vi vil med vores elever. En retning, der sikrer eleverne en førsteklasses uddannelse i et spændende og attraktivt skolemiljø med dygtige undervisere, der brænder for at give eleverne den bedste ungdomsuddannelse, fortæller Lene Kjelgaard Jensen.

En ny strategi

Når det nye skoleår bliver skudt i gang onsdag i næste uge, så er det med en ny strategi under udvikling.

Lene Kjelgaard Jensen fortæller, at der blandt andet skal være skarpt fokus på integrationen af vigtige parametre som øget digitalisering og verdensmålsindsatser, og hvor der skal søsættes nye, spændende initiativer både i forhold til uddannelsens form og indhold, men også i forhold til det fysiske skolemiljø.

Direktør Hans Chr. Jeppesen ser frem til at kunne fortsætte samarbejdet med Lene Kjelgaard Jensen.

- Jeg er overbevist om, at Lene er den helt rigtige til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af vores handelsgymnasier i Thisted og Fjerritslev, og jeg glæder mig til, at vi, i tæt samarbejde med medarbejderne, får genbesøgt vores strategi og givet den et brush-up, så vores handelsgymnasier fortsat er med helt fremme i forreste række i udbuddet af attraktive og populære ungdomsuddannelser, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen.