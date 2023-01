Eksamen skal gå om: AAU kopierede eksamenstekst fra andet universitet

AALBORG:Brian Bardino stiftede Vinimporten A/S i 2015. Hans Bo stiftede VinXimporten A/S i 2017. Begge havde i 2000 købt deres lagerbygninger på en lejet grund i Haderslev. De skyldte det samme, havde samme udgifter og havde såmænd også hver især en ny kæreste, som de tog med på en vinrejse til området omkring Heidelberg.

For udenforstående lyder det helt sort. Men det er det ikke for de cirka 150 jura- og erhvervsøkonomistuderende ved Aalborg Universitet, der i onsdags var til eksamen i skatteret.

Nogle af dem kunne genkende teksten. De havde set en næsten identisk et andet sted. For dem, der ikke genkendte eksamensteksten, var der til gengæld forvirring. For ikke alt lykkedes, da eksamensteksten blev lavet.

Sagen er, at onsdagens eksamen i skatteret var med en tekst, der til forveksling lignede den, der blev brugt ved Aarhus Universitet i sommer. Og det er nøjagtig, hvad der er sket: En eksamenstekst er lavet lidt om og genbrugt som eksamenstekst hos Aalborg Universitet.

- Det er ikke en hundrede procent kopi, men det er rigtigt, at den er for identisk, bekræfter professor Steen Bønsing, studieleder og viceinstitutleder ved Juridisk Institut.

Derfor skal eksamen gå om.

- Den der har lavet eksamenssættet, har overtrådt vores regler for, hvordan man laver et eksamenssæt. Vedkommende har lavet en fejl, som har resulteret i, at vi i går (torsdag, red.) annullerede eksamen. Så vi har besluttet, at sådan stiller vi selvfølgelig ikke eksamensopgaver på Juridisk Institut. Derfor har vi annulleret hele eksamen. Der bliver arrangeret en ny om tre uger, siger Steen Bønsing.

Steen Bønsing. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Han talte ret kort tid efter eksamen med den person, der har lavet eksamenssættet.

- Vi er selvfølgelig enige om, at det var en fejl og at det ikke er sådan, man laver eksamensopgaver. Det er derfor, jeg har annulleret eksamen. Det er den pågældende enig i, fortæller professoren.

Han tilføjer, at han ikke har kommentarer til de eventuelle konsekvenser, sagen har for personen, da det er en personalesag.

De studerende får besked fredag.