Derfor røg rude pludselig ud af helt nybygget skole

Det er kun en måned siden, Kronprinsesse Mary klippede snoren over til det storstilede byggeri til over 150 millioner kroner mellem Kaas og Pandrup.

Men selvom Skolecenter Jetsmark er så nyt, at man stadig kan lugte malingen, fik eleverne i en 7. klasse sig en slem overraskelse, da de havde madkundskab torsdag formiddag.

Mens børnene satte kyskager i ovnen, opstod der en hyletone, som hurtigt blev højere og højere. Hyletonen kommer fra ventilationsanlægget.

- De her nye bygninger er helt vildt tætte, og vi har nogle gange oplevet, at der er kommet en hyletone, fordi der simpelthen kommer overtryk, forklarer skoleleder Randi Laustsen.

Bygherre tilkaldt

Det kan relativt nemt justeres teknisk, men torsdag i madkundskabslokalet bliver hyletonen hurtigt så høj, at den er ubehageligt.

- Det er som at have hovedpine i ørerne, så læreren beslutter, at okay, vi kan ikke være her. Men døren vil ikke åbne indad på grund af overtrykket, så hun finder en dør, der åbner udad, fortæller skolelederen.

Men i det hun hiver i håndtaget, åbner døren og lukker luft ind i lokalet, sker der noget uventet.

- Så siger det puf, og så krøller en af de her store ruder simpelthen sammen og falder ud. Det er overtrykket, der har presser ruden ud.

- Jeg er tryg ved den professionelle vurdering, vi nu har fået af alle vinduerne. De er sikre på, at der er tale om et enkeltstående tilfælde, siger skoleleder på Skolecenter Jetsmark, Randi Laustsen Arkivfoto: Peter Broen

Ruden var cirka fire kvadratmeter stor, men der skete heldigvis ikke nogen noget.

Efter hændelsen tilkaldte ledelsen hurtigt bygherren, der rykkede ud med både ingeniør, vinduesproducent og ventilationsspecialist. Samtidig blev overbygningen, som har klasselokaler på 1. sal sendt hjem for en sikkerheds skyld, hvis andre vinduer skulle falde ud.

- Hvis der var den mindste tvivl om, hvorvidt det kunne ske, ville vi slet ikke kunne være i det. Det handler jo om børnenes sikkerhed, siger hun.

Ingen kyskager

Torsdag aften havde fagfolkene været alle vinduer igennem og eleverne mødte ind igen fredag morgen.

- De har forsikret os om, at det var et enkeltstående tilfælde, hvor der har været en fejl på det ene vindue, samtidig med at der har været noget med ventilationen. De har været virkelige hurtige, ordentlige og professionelle, så det er enormt betryggende.

Eleverne i 7. klassen tog episoden med en god portion nordjysk ro.

- Børnene fik sig selvfølgelig noget af en forskrækkelse, men der skete ikke noget. Bagefter gik de vist mest op i, om de fik lov at komme ind og spise deres kyskager, siger Randi, der dog ikke lod dem komme ind i lokalet igen.

- Der tog vi altså ingen chancer, så jeg var selv i Rema1000 torsdag aften for at se, om jeg kunne købe kyskager til dem - men uden held, så dem må de få en anden dag.