Forladte sko i oprør mod besparelser på børn

5. oktober er der varslet landsdækkende demonstration mod besparelser på vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, SFO'er og klubber.

Det er rammerne for kommunernes økonomi, der er for snævre, mener aktionsgruppen. Rammerne er styret af Folketinget, og derfor vil man på torsdag 5. oktober opleve, at der bliver stillet børnesko foran Christiansborg.

Skoene skal symbolisere, at når børnene vokser og skoene begynder at klemme, er det tid til at skifte dem ud til nogle større, og aktionsgruppen mener dermed, at der i stedet for besparelser bør ske investeringer i børnene og deres institutioner.

Også lokalt i Thisted Kommune vil Skole og Forældre Thy og Hannæs vise deres utilfredshed ved en tavs protest i Thisted.

Protesten finder sted torsdag kl. 9-12, hvor der vil blive stillet børnesko op foran rådhuset. Der sker, for at gøre opmærksom på børnenes interesser i forbindelse med kommunens egne budgetter.

Børn og institutioner har været et brandvarmt politisk emne i Thisted Kommune det seneste halve år. Da der for nylig kom et forslag på Børne- og Familieudvalgets dagsorden om at flytte Thys eneste skovbørnehave, Skovtrolden, fra Rønhede Plantage og ind på Bedsted Skole, så den dermed ophørte med at være skovbørnehave, affødte det både debat og demonstrationer foran rådhuset.

Forslaget om flytningen af børnehaven kommer i kølvandet på et hårdt forår og forsommer, hvor skolestrukturen i kommunen har været til debat. Selvom der var lagt op til større indgreb, med lukning af op til fem skoler og skoleafdelinger, valgte kommunalbestyrelsen i sidste ende en model, som begrænsede sig til lukning af folkeskolen i Vestervig.

Skole og Forældre Thy og Hannæs opfordrer derfor alle, der har lyst til at deltage i demonstrationen, til at aflevere deres børns aflagte sko, enten ved selv at møde op og aflevere dem på rådhuset på torsdag, eller ved at aflevere dem mellem mandag og onsdag på Hurup Skole eller Tingstrup Skole, hvorfra de vil blive fragtet til Thisted torsdag morgen.

Forældrene opfordres også til at dele et billede på sociale medier af deres børns sko, med hashtaggene #investeribørnene og #skoleogforældrethyoghannæs.

Efter demonstrationens afslutning vil skoene blive doneret til et velgørende formål.